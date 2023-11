Prendersela con Berlino per i "trucchi contabili" fa ridere

Da qualche giorno a destra, dopo la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, c’è compiacimento sui “trucchi contabili” e sui “magheggi di bilancio” della Germania, quasi si trattasse di una riedizione del comportamento della Grecia. Si sente anche qualche invettiva sull’“ipocrisia” e sul finto moralismo dei tedeschi che, sotto sotto, sono degli imbroglioni. E per giunta sempre Berlino viene spesso indicata dal governo come una specie di pietra di paragone per il rallentamento dell’Italia: la Germania è in una crisi peggiore, è in recessione, noi cresciamo sopra la media europea, etc. Non si sa quali effetti possa avere sull’elettorato, ma questo gioire sulle vere o presunte disgrazie teutoniche, a parte un po’ di soddisfazione nella fazione antitedesca della destra, non porta nulla di buono per l’Italia. In primo luogo perché si basa su presupposti falsi. La Germania non ha “imbrogliato” l’Europa, al limite ha imbrogliato sé stessa, ovvero le sue regole interne.

