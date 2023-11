Il leader dell'estrema destra olandese Thierry Baudet è stato preso a bottigliate

Il leader di "Forum per la democrazia" era in un bar di Groninga. A fine ottobre era stato aggredito con un ombrello nella città belga di Gand. Nei Paesi Bassi si voterà il 22 novembre

Thierry Baudet, il leader di Forum per la Democrazia (Forum voor Democratie, FvD), partito di estrema destra olandese, è stato aggredito da un uomo che l'ha colpito alla testa con una bottiglia in un affollato bar del centro di Groninga. Le riprese del fatto mostrano Baudet che sorride per le foto quando una persona alla sua sinistra lo colpisce tre volte con una bottiglia di birra. A quel punto una guardia del corpo accompagna rapidamente Baudet mentre altri due "gorilla" trattengono il suo aggressore. Il deputato del Forum Freek Jansen, che era con Baudet a Groninga, ha detto al Telegraaf che il leader del partito sanguinava dalla testa dopo l'attacco. L'aggressore, che è stato arrestato, ha gridato qualcosa come "basta fascismo", ha detto Jansen.

Il profilo X del Forum scrive che Baudet è stato ricoverato all'Umcg, l'ospedale principale di Groninga. "È stato colpito alla nuca con una bottiglia di birra ed è stato colpito anche alla tempia, proprio accanto all'occhio. Anche una guardia di sicurezza ha riportato lesioni al viso".

Nederlands politicus @thierrybaudet aangevallen nav toespraak aan @ugent… Politie staat erbij en kijkt ernaar. Hoe dikwijls hebben we dit al meegemaakt? Na #IS-aanslag weeral blamage voor onze veiligheidsdiensten. Rechtse politici zijn opgejaagd wild… pic.twitter.com/6MbJaTWKj5 — Filip Dewinter (@FDW_VB) October 26, 2023

Baudet era già stato aggredito la sera del 26 ottobre. Quel giorno era di passaggio nella città belga di Gand per la conferenza “La caduta dell'Europa”. Un uomo l'aveva colpito con un ombrello alla testa. L'aggressore – che secondo i media belgi ha gridato in ucraino "no al fascismo, no al putinismo" – è stato fermato e sarà processato per “lesioni dolose”. Quell'attacco non aveva avuto grosse conseguenze, solo un "grosso bernoccolo", come ha dichiarato lo stesso Baudet.

Nei Paesi Bassi si voterà il 22 novembre. Thierry Baudet non ha mai negato le sue simpatie filo-russe e filo-putiniane.