La Linke s'è persa: è scissione

Forse quella che si trova oggi a metà cammino sarà ricordata come la legislatura delle prime volte in Germania: la prima volta che un governo federale si appoggia a una maggioranza composita come il semaforo dei rossi di Olaf Scholz, dei Verdi di Robert Habeck e dei gialli (liberal-conservatori) di Christian Lindner ma anche la prima volta che una “Fraktion”, un gruppo parlamentare, si scioglie per dare vita a due “sottogruppi” più piccoli e, per lo stesso motivo, meno tutelati dal Bundestag. L’annuncio è di ieri: la Linke, la formazione socialcomunista già forte all’est orfano della Ddr, il 6 dicembre perderà il rango di Fraktion per l’uscita di dieci deputati capitanati da Sahra Wagenknecht, che della Linke è stata capo-Fraktion. Una mossa insolita, una prima assoluta, commentano i giornali tedeschi. È vero: a differenza di quanto fa nell’Italia delle mille sigle, in Germania la sinistra procede per aggregazioni più che per scissioni. Nel 1990 i Verdi occidentali si fusero con Alleanza 90, una lista orientale a sua volta formata dall’incontro di tre gruppi di opposizione al regime del socialismo reale.

