Le parole di Anna Frank sono la migliore risposta al delirio antisemita

Alle medie, in una scuola prefabbricata sulle prime colline di Firenze, avevamo un compagno di classe, Corrado, intelligente e parecchio fascista, per tradizioni famigliari. Giocavamo nella stessa squadra di rugby: quelle mischie e botte erano le uniche occasioni nelle quali evitava di sbandierare le sue idee. Quando la professoressa d’Italiano iniziò a farci leggere in classe il Diario (Il retrocasa, 1947) di Anna Frank, lui dette in escandescenze: sbuffava e sbadigliava rumorosamente, teneva ostentatamente il libro chiuso con sopra appoggiato il suo capo capelli a spazzola. Giunse poi il momento che toccò a lui leggere a voce alta. In classe si fece un silenzio innaturale. E Corrado lesse tranquillamente, con voce forte e chiara. Ma quando finì la lezione, e la professoressa uscì di classe, ebbe uno scatto di nervi: divenne rosso in volto e, scagliando lontano il libro, grido frasi volgari contro la ragazzina autrice del libro. Lo prendemmo a spintoni e lo costringemmo a raccattare il libro. Un libro che ho amato e del quale mi sono ricordato in uno strano cortocircuito quando a Sils Maria, in Engadina, visitai la casa-museo dove Friedrich Nietzsche trascorse i mesi estivi tra il 1881 e il 1888. Tra le tante foto appese alle pareti ce n’è una della famiglia francofortese dei Frank: si vedono i grandi occhioni di Anna bambina, portata dal padre Otto a visitare la casa del grande filosofo, anche se piuttosto antisemita. Allora non avrebbero mai immaginato cosa sarebbe accaduto qualche anno dopo: dover tragicamente scoprire di essere ebrei in quanto perseguitati come ebrei. Costretti a nascondersi ad Amsterdam, vennero arrestati nell’agosto del 1944 e nel settembre deportati ad Auschwitz. L’ormai sedicenne Anna morirà di tifo a Bergen-Belsen, nel febbraio o marzo del 1945.

