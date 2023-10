Non servono slogan su Israele e Hamas. Parla Concita De Gregorio

Il 7 ottobre come un lampo che squarcia tempi, accorcia distanze e irrompe agli antipodi, in Australia, sul tavolo di un pub, dove tre ventenni, provenienti da diversi paesi del mondo e amici nel gruppo-zattera cui ci si aggrappa quando si vive lontani da casa, si ritrovano a scontrarsi come generali di due eserciti e non come compagni che si vedono tutti i giorni e si raccontano tutto. Quello che succede nei minuti successivi, quella sera, lo racconta Concita De Gregorio, direttrice dell’edizione italiana di The Hollywood reporter, conduttrice televisiva, scrittrice, già firma di Repubblica e direttrice dell’Unità. Nonché madre del terzo ragazzo presente a quel tavolo, testimone di un doppio avvitamento, racconta De Gregorio, che porterà il gruppo a scomporsi e i reciproci pregiudizi, più che giudizi, a deflagrare. “Mi ha fatto molto pensare, questo episodio raccontatomi da mio figlio, nel corso di una telefonata-fiume dall’Australia, qualche sera fa. A quel tavolo si erano ritrovati Sara, studi di medicina e origine ebraica, e Omar, studi di filosofia e origine palestinese. Si discuteva, si rifletteva. Poi una frase, risuonata nell’aria tra i due: ‘Tu pensa a quello che ci state facendo adesso’. ‘Io non sto facendo niente, siamo io e te, qui’, è stata la risposta. Inutile: la discussione è finita malissimo, travalicando le persone, anche se Sara era sempre stata critica con il governo Netanyahu. Ecco, forse dobbiamo ripartire da qui: dall’attenzione alle parole e alle persone nel nostro piccolo, tutti i giorni. Fermiamo le macchine, e spendiamo del tempo per studiare, prima di parlare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE