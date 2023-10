Il complesso Caracciolo e Israele

Con il consueto sussiego, qualche sera fa a “Otto e mezzo” Lucio Caracciolo assisteva pensoso, senza obiettare verbo, al demenziale show giustificazionista di Hamas di Elena Basile, rianimandosi solo alla domanda di Gruber: Netanyahu pagherà un prezzo? “Netanyahu appena la guerra finirà dovrà trovarsi un’altra occupazione”, ha detto con un sorrisino il direttore di Limes. La complessità del resto è il pane della geopolitica, e Caracciolo – cui va riconosciuta una competenza che non tutte le meteore televisive del settore possono vantare – ne fa ampio sfoggio in tema di guerra di Putin contro l’Ucraina. Ma c’è complessità e complessità, verrebbe da dire. E up to a point.

