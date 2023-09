Orbán vuole sostituire Soros in Europa

L'Open Society sorosiana dismette i suoi investimenti a Bruxelles, come annunciato, e si concentra sull'est tra gli aspiranti europei: "Ti paga Soros" ora avrà sempre meno senso. Il premier ungherese utilizza la "sua" università, il Mathias Corvinus Collegium, per allargarsi fuori dal suo paese, a Bruxelles, Vienna e poi anche Londra

L’Open Society Foundation (Osf) di George Soros ha cambiato strategia e, come ha annunciato l’erede del filantropo ungherese Alexander all’inizio dell’estate, non investirà più nelle ong e nelle fondazioni a Bruxelles, lavorando più sull’Ucraina, la Moldavia e i Balcani: gli aspiranti europei. “Ci concentreremo sulle sfide più urgenti”, ha detto Soros jr, per garantire più fondi “dove ce n’è il bisogno”. Non c’è ostilità nella decisione dell’Osf, ma le ong di Bruxelles si disperano, perché sono quarant’anni che gli investimenti di Soros nella società civile fanno la differenza in Europa e perché non c’è donatore più generoso nella difesa dei diritti umani: 200 milioni di dollari ogni anno, una forza di democratizzazione potente e dai mezzi incomparabili rispetto agli altri.