Il modello Singapore è a rischio, ma i cittadini votano per conservarlo

"Gli abitanti di Singapore sono definitivamente 'kiasu': 'Temono la perdita'" aveva detto lo scrittore Yeng Pway Ngon in un’intervista al Foglio di qualche anno fa. Quel timore è all’origine della vittoria Tharman Shanmugaratnam alle elezioni presidenziali di venerdì 1° settembre. I singaporeani hanno avuto paura di perdere quella felicità cui si sono assuefatti grazie al governo in carica. "Non è solo un voto per me", ha dichiarato Tharman. "E’ un voto per il futuro di Singapore, un futuro di ottimismo".

