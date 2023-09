Nancy Pelosi: "Meloni? Brava. In America ha fatto un'impressione positiva"

La speaker emerita della Camera americaa promuove la premier sulla politica estera, dall'Ucraina ai rapporti con la Cina, pur esprimendo qualche riserva sul "modo in cui affronta i diritti delle minoranze". Ed è convinta che Trump non vincerà le prossime elezioni americane

Dice che la premier Giorga Meloni "quando è venuta a Washington, ci ha fatto un’impressione molto positiva", la visita in America "è andata bene". Le parole sono quelle di Nancy Pelosi, speaker emerita della Camera degli Stati Uniti, in visita a Venezia in occasione del Festival del Cinema, rispondendo alle domane dei giornalisti italiani. Non mancano alcune riserve - "il modo in cui affronta i diritti Lgbtq+ e delle minoranze" - ma Pelosi promuove la presidente del Consiglio italiana, in particolare in materia di politica estera: "sulla guerra in Ucraina, sui rapporti con la Cina, la collaborazione con l’Ue, necessaria per l’Italia. I nostri paesi sono grandi amici". Una comunanza di vedute che vanno oltre e differenze di colore politico

All'orizzonte intanto, le elezioni americane. Per Pelosi: "Non si tratta di una semplice elezione, sarà una battaglia per la democrazia e la vinceremo", dice sicura la democratica, secondo cui non c'è possibilità che Donald Trump torni alla Casa bianca: "Potrei giurarlo".

"Conto molto in Biden, che ha grande visione e saggezza"; ha spiegato ancora Pelosi. "Non potremmo averne una migliore per unificare il Paese, rispettare le differenti opinioni e proporsi come presidente di tutta l’America". E ancora: "Ci sono sfide che riguardano l’innovazione tecnologia, l’istruzione, l’immigrazione. Bisogna lasciarsi alle spalle la paura di cambiare".



Un altro tema caldo per gli Stati Uniti è quello della questione di Taiwan, che ha portato molte tensioni con la Cina, e sul quale Pelosi commenta la visita sull'isola che l'ha vista protagonista: "Sono stata invitata e nessuno me lo poteva impedire. Ho guidato una delegazione per dare forte supporto a Taiwan. C’erano migliaia di persone per le strade quando siamo arrivati, ed è stato bello. Non c’è stato alcun cambio della linea americana e la mia visita non ha avuto alcun impatto su questo. Il sostegno a Taiwan è forte in entrambi i principali partiti". Mentre sull'allargamento dei Brics, Pelosi non vede rischi per gli equilibri mondiali: "Con tutto il rispetto, le cose non cambieranno, nemmeno in caso di moneta unica. Per ogni decisione dobbiamo chiederci dove vuoi andare e come. Non mi pare che i Brics abbiano un’idea chiara".