Chi è Jason McCue, l'avvocato di Kyiv

Roma. Un avvocato inglese si è inventato un nuovo modo di fare rete e di fare giustizia. Si chiama Jason McCue e, quando le prime bombe dell’invasione totale sono cominciate a piovere sulle città ucraine, si è messo davanti al pc e ha iniziato a mandare mail al gabinetto presidenziale di Kyiv come alle amministrazioni comunali. Scriveva: segnalatemi i missili che hanno colpito obiettivi civili; sapete di che modello sia quello piovuto nel parco giochi?

E ancora: mettetemi in contatto con i parenti delle vittime, i sopravvissuti, i testimoni; per favore speditemi informazioni su questo dettaglio perché in tribunale vale come prova.

Poi McCue segnava tutto. Aveva in testa un’idea ambiziosa, quella di raccogliere montagne di prove e poi mettere insieme centinaia di avvocati di successo come lui da tutto il mondo: un esercito armato di codici di procedura civile e penale per poter assistere direttamente i cittadini ucraini – non le istituzioni o il governo – senza attendere un minuto di più.

