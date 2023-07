Il cortocircuito logico e ideologico degli ambientalisti sull'accordo di libero scambio Ue-Mercosur

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i quattro paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – potrebbe essere alla svolta finale. Lo ha confermato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo un incontro col presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, a margine del vertice tra l’Ue e le nazioni dell’America Latina e dei Caraibi. Prima di esultare, è bene ricordarsi che il negoziato tra l’Ue e il Mercosur dura da un ventennio abbondante. Già una volta sembrava essere arrivati al traguardo, nel 2019, ma in quell’occasione era stata Bruxelles a tirare la corda, chiedendo termini più rigorosi sull’ambiente e sulla protezione dei diritti dei lavoratori. A spingere per imporre precisi obiettivi ambientali sono soprattutto tre paesi europei – la Francia, l’Irlanda e i Paesi Bassi – preoccupati per i settori della carne e dei latticini, ma sarebbe scorretto pensare che si tratti (solo) di una battaglia protezionistica (che pure, ovviamente, è).

