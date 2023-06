Pechino fa lobby per la Via della seta a Roma

Liu Jianchao, capo del dipartimento per le relazioni internazionali del Partito comunista cinese, tra qualche giorno sarà in Italia per una missione diplomatica. L'obiettivo? Parlare con il centrodestra e trovare una soluzione al progetto strategico da cui Meloni vorrebbe uscire

La prossima settimana Liu Jianchao, ministro a capo dell’International Liaison Department, il dipartimento per le relazioni internazionali del Partito comunista cinese, sarà a Roma per una missione diplomatica. Liu è uno degli uomini più vicini al circolo ristretto di decisori attorno alla figura del leader Xi Jinping: ha lavorato al ministero degli Esteri di Pechino per anni, anche come ambasciatore, ma la sua scalata ai vertici del Partito comunista cinese inizia nel 2017, quando diventa capo della commissione disciplinare della sezione provinciale del partito del Zhejiang. E’ proprio in quella provincia orientale che Xi Jinping ha raccolto consensi quando era prima governatore e poi capo del Partito provinciale all’inizio degli anni Duemila.