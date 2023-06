L'ultimo attacco russo contro Kyiv in un'immagine

L’attacco russo di giovedì contro la capitale ucraina è stato catturato in un’immagine: una coperta di stagnola stesa sul corpo di una bambina. Accanto, seduto su una sedia, suo nonno a testa bassa. Forse piange, forse prega, forse impreca. Mosca ha colpito Kyiv con una raffica di dieci missili Iskander, il sistema di difesa ucraino è entrato in azione, ha abbattuto i razzi, la bambina e sua madre non hanno fatto in tempo a entrare nel rifugio, tutte e due sono state uccise. Le difese aeree hanno intercettato i razzi appena sei minuti dopo che gli allarmi avevano iniziato a suonare, i cittadini hanno avuto poco tempo per mettersi in sicurezza e, al pericolo dei missili, si è aggiunto quello dei detriti dei sistemi di difesa entrati in azione per respingere l’attacco. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko ha chiesto di indagare sulle tempistiche e sulle condizioni dei rifugi. Il sistema antimissile di Kyiv funziona, Mosca sta cercando di farlo arrivare a saturazione e in città i rifugi devono essere impeccabili, raggiungibili, sempre aperti. Ieri a Kyiv sono morte tre persone.

