Il Minotauro globale s'è mangiato Yanis Varoufakis

Alla fine il Minotauro globale s’è mangiato il Varoufakis, Yanis, uno dei tanti menestrelli globali che raffigurano per le masse, guardate dall’alto di palazzi e università di estremo prestigio sociale, attraversate perlopiù in sella a splendide motociclette, il capitalismo contemporaneo e l’economia di mercato come un mostruoso re-toro che si ciba di fanciulle e fanciulli offerti dai dominati in sacrificio. Si era scoperto che al fondo del cuore di Corbyn, altro menestrello, giaceva un istinto antisemita, forse un’esagerazione, ma chi siamo noi per giudicare Keir Starmer, che lo ha escluso dal Labour Party? Si era scoperto che il gemello francese di Yanis, Thomas Piketty, prendeva a sberle la moglie, ma cosa volete che sia un pettegolezzo giudiziario a fronte di un bestseller che illustra le diavolerie del capitalismo moderno, e per di più sul lungo termine? Vogliamo parlare di Podemos, della sinistra-sinistra che ha tanto facilitato la via italiana a un governo di destra-destra? Vogliamo aggiungere al conto il wokismo postobamiano, che ha portato al potere, e rischia di riportarcelo, un bellimbusto come The Donald?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE