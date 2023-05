Il primo aereo Mosca-Tbilisi (non succedeva dal 2019)

Era dal 2019 che un aereo di linea russo non atterrava all’aeroporto di Tbilisi. La scorsa settimana il presidente russo ha revocato il divieto di voli diretti verso la Georgia, in una mossa che ha reso la nazione più vicino alla Russia, sicuramente dal punto di vista dei trasporti. Ad attendere l’aereo della compagnia Azimuth decollato dall’aeroporto di Vnukovo a Mosca, c’erano le proteste: manifestanti avvolti nella bandiera ucraina e che cantavano ripetutamente l’inno di Kyiv. Le proteste si sono poi spostate nella capitale, attorno al Parlamento, proprio dove a marzo i manifestanti resistevano agli idranti della polizia sventolando la bandiera europea senza sosta e con un vigore che sembrava spostare l’acqua che gli veniva lanciata addosso. La protesta di marzo aveva portato alla cancellazione della legge contro gli agenti stranieri, una legge restrittiva sul modello russo che avrebbe indebolito la società civile e favorito il partito al governo Sogno georgiano alle prossime elezioni. Ieri per le strade di Tbilisi i manifestanti gridavano: “Stop ai voli russi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE