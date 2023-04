Spagna, franchismo e memoria astorica

Il corpo di José Antonio Primo de Rivera, fondatore della Falange fucilato dai repubblicani nel 1936, è stato traslato in un cimitero di Madrid, in forza della legge sulla “memoria storica” e in accordo con la famiglia. La figura di Josè Antonio fu assai utilizzata dalla propaganda franchista, che ne fece un martire dell’anticomunismo, il nome della sua formazione, la falange, fu utilizzato come emblema del partito nazionalista anche se il programma originale era intriso, oltre che di spirito anticomunista, anche di una forte opposizione anticapitalista, di cui non restò traccia. La traslazione è stata organizzata con un imponente schieramento di polizia, che avrebbe dovuto opporsi alle previste proteste dei neofranchisti, che sono state in realtà modestissime. Esponenti dei partiti conservatori hanno criticato il governo che, secondo loro, utilizzerebbe queste manifestazioni di antifranchismo per far dimenticare i problemi reali del paese.

