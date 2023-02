Sono oltre cinquemila le vittime del terremoto tra Turchia e Siria. Disperso un italiano

Più di tremila i morti sul territorio turco, dove si contano anche almeno ventimila feriti e migliaia di edifici distrutti. Nella notte una nuova forte scossa è stata avvertita nei pressi della città di Golbasi. Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale

Le vittime accertate sono almeno 4800. In Turchia, il numero di morti è salito a 3.419, secondo le autorità di Ankara, mentre si contano oltre 20mila feriti e quasi 6mila edifici crollati. Circa 1600 sarebbero invece le morti registrate in Siria, ma si tratta di un bilancio solo parziale e destinato ad aggravarsi, come testimoniano i soccorritori sul posto, che per tutta la notte hanno continuato a scavare tra le macerie dopo il violentissimo terremoto, di magnitudo 7.8, avvertito nella notte tra domenica e lunedì. Le operazioni sono rese ancora più difficili dalle temperature al di sotto dello zero.

Una nuova scossa, di magnituto 5,5 è stata registrata in nottata nella Turchia centrale, nei pressi della città di Golbasi. Inoltre secondo Yunus Sezer, a capo dell’Autorità per la gestione delle emergenze turca, Afad, al confine tra Turchia e Siria sono state regisrate 243 scosse di assestamento,





Tra i dispersi ci sarebbe anche un italiano. "L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui". Ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intanto questa mattina è sbarcato ad Adana, alle ore 6 italiane, il contingente dei Vigili del fuoco inviato in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto.



Da tutto il mondo continuano ad arrivare aiuti e personale. Questa mattina aerei carichi di aiuti, provenienti da Iran e Iraq, hanno raggiunto l’aeroporto internazionale di Damasco, in Siria. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha avuto colloqui telefonici con Emmanuel Macron e Joe Biden, che ha garantito "la disponibilità degli Stati Uniti a fornire tutta l’assistenza necessaria" all’alleato Nato.

Da Istanbul intanto, nelle prime ore della mattinata, sono arrivate ad Hatay, una delle zone maggiormente colpite, quasi 13mila soccorritori, molti dei quali volontari. Lo riferisce il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya.



Hakkınız ödenmez,minnettarız. pic.twitter.com/hlVNnS09u9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023

Recep Tayyip Erdogan, ha intanto proclamato 7 giorni di lutto nazionale. La Turchia ha “ricevuto offerte di aiuto da 45 Paesi, oltre all’Unione europea e alla Nato”, ha inoltre spiegato Il presidente turco,