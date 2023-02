Nel terremoto fra Turchia e Siria per i siriani è tutto più complicato

“Putin e Assad possono aiutarci non bombardandoci”, ci dicono i White Helmets. Guerra, pandemia, fame, colera e ora due scosse violentissime. Dalle missioni militari oltre confine di Erdogan in chiave anti curda a una indifferenza ormai decennale da parte dell’occidente, che in questo pezzo di terra tremante ha deciso di chiudere gli occhi

Piove e nevica sulle macerie del sud della Turchia e del nord della Siria dopo due scosse di terremoto violentissime, a poche ore l’una dall’altra, la prima mentre molti ancora dormivano, la seconda quando già si contavano i morti e i feriti, e si scavava. Negli occhi abbiamo ormai da un anno i palazzi distrutti dell’Ucraina colpiti dal cielo dagli aerei russi, moncherini di condomini che restano solo con i piani bassi: ieri, in questo pezzo di terra siriano martoriato da fame, fughe, guerra, violenza e la nostra perenne distrazione, le case si sono sbriciolate dal basso, afflosciandosi a velocità inconcepibile. Si stimano circa tre mila morti e 10 mila feriti, ma sappiamo che le vittime saranno molte di più e forse non conosceremo mai il numero con esattezza, perché c’è un flusso di gente in fuga che si sposta, si ferma e riparte disperato, in cerca di una sicurezza e di una prospettiva che qui, da entrambi i lati del confine turco-siriano, non si trovano.