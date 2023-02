Terremoto in Turchia e Siria: più di un migliaio i morti

Un sisma di magnitudo 7.8 ha interessato la regione al confine tra i due paesi comprendendo dieci province. I morti sono più di 500, mentre i feriti più di 2.000. Dagli stati europei arrivano le offerte di squadre in aiuto. Meloni: "Solidarietà alle popolazioni colpite"

Un secondo terremoto ha colpito il sud-est della Turchia. Si tratta di una scossa con epicentro nella città di Kahramanmaras di magnitudo 7.5

Attorno alle 4:16 locali, c'è stata una grossa scossa di terremoto con epicentro a Gaziantep, nel sudest della Turchia, al confine con la Siria, che ha il numero di vittime più alto finora: 80. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che il bilancio è salito a 912 vittime e 5.383 feriti solo in Turchia. L'ultima stima riportata per la Siria parla di 320 persone uccise. In tutto, secondo quanto riporta la Bbc, sarebbero circa 1.200 le vittime del terremoto. La città con il secondo numero di morti più alto è Kahramanmaras, dove sono state segnalate settanta vittime. Il sisma, di magnitudo 7.8, è stato avvertito fino al Libano. Ci sono centinaia di morti e feriti tra Turchia e Siria. Secondo il sismologo dell'University College London Stephen Hicks, quello di questa notte potrebbe essere il più grande terremoto mai registrato in territorio turco. Inoltre milioni di rifugiati siriani vivono vicino all'epicentro: in tutto la Turchia ne accoglie 3,7 milioni.

The City of İskenderun in Southern Turkey has suffered some of the most Severe Damage caused by the Earthquake, there are reports that Fire and Rescue Crews are unable to get to many parts of the City with 100s if not 1000s of people expected to still be under collapsed buildings pic.twitter.com/kMV2hgEBXZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2023

Il vicepresidente turco Fuat Oktay aveva parlato di almeno 284 vittime dall'inizio della giornata, una prima stima dei feriti su 10 province era di 2.323. Allo stesso tempo il ministero della Salute siriano ha contato 237 vittime, con almeno 600 feriti in tutto il paese. Sia in Turchia che in Siria dalla notte hanno preso il via le operazioni di ricerca dei sopravvissuti tra le macerie degli edifici. "Le nostre squadre di ricerca e soccorso sono state inviate immediatamente nelle regioni colpite dal terremoto. Il ministero degli Interni e il ministero della Salute, così come l'Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), i governatorati e tutte le altre istituzioni, sono intervenuti rapidamente. Coordiniamo anche le opere avviate dopo il terremoto. Speriamo di sopravvivere a questo disastro il più rapidamente possibile e con il minor numero di danni, e continuiamo a lavorare", ha fatto sapere Erdogan in un comunicato. Molti sono ancora intrappolati sotto le macerie, quindi le operazioni di soccorso proseguono, anche se c'è il rischio che vengano ostacolate dal maltempo. La Mezzaluna turca ha invitato i cittadini a fare donazioni di sangue per aiutare i feriti.

Ismail Al Abdullah dell'organizzazione di Protezione civile White helmets ha parlato alla Bbc da Sarmada in Siria, vicino al confine: "Molti edifici in diverse città e villaggi nel nord-ovest della Siria sono crollati, distrutti da questo terremoto. Ancora adesso, molte famiglie sono sotto le macerie. Stiamo cercando di salvarle ma è un compito molto difficile per noi. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale faccia qualcosa, ci aiuti, ci sostenga. La Siria nordoccidentale è ora un'area disastrata. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per salvare la nostra gente".

Oktay ha fatto sapere che le scuole nelle province colpite (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır e Kilis) resteranno chiuse per una settimana.

(foto EPA)

Dalle prime ore di lunedì era scattato nelle regioni meridionali italiane un allarme maremoto. Allarme però rientrato. Così come è stata ripristinata la normale circolazione dei treni in Puglia, Sicilia e Calabria. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. La Protezione civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso", ha fatto sapere Palazzo Chigi in una nota.

Da tutta la comunità internazionale arrivano messaggi di solidarietà nonché impegno sull'aiuto pratico alla regione. Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha annunciato l'invio in Turchia e Siria di una squadra di ricerca e soccorso olandese che si unirà a quelle in loco. Anche il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha dichiarato che il suo paese "mobiliterà le risorse disponibili per assistere le popolazioni colpite". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha fatto sapere che "ovviamente" invierà aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto a sostenere i territori in emergenza e ha aggiunto: "I nostri pensieri vanno alle famiglie in lutto".

Insieme a loro, anche i governi di Serbia e Svezia hanno annunciato l'invio di aiuti. Anche Israele si è detta subito disponibile al supporto alla regione interessata. Alcune scosse sono state avvertite anche nello stato ebraico, oltre che nei territori della Palestina.