Duecento chilometri per vedere il Papa in Sud Sudan, dove ci sono più kalashnikov che lavatrici

Giuba, Sud Sudan. Il vescovo della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è arrivato nella capitale Giuba facendo 200 chilometri a piedi, nonostante un anno e mezzo fa siano entrati in casa sua e gli abbiano sparato alle gambe con il fucile. “Non ho mai pensato di spostarmi da qui dopo l’agguato, e immagino che chi è dietro l’attacco abbia capito che le intimidazioni non funzionano”, dice al Foglio Christian Carlassare. A 44 anni, il 25 marzo 2021, è diventato il vescovo italiano più giovane del mondo: l’attentato nella sua residenza si è verificato un mese e un giorno dopo, il 26 aprile a mezzanotte.