La Cina potrebbe usare come un'arma i suoi cargo. E' un problema anche europeo

Nelle ultime settimane il dibattito europeo sul decoupling dalla Cina, cioè il completo disaccoppiamento dall’economia cinese, si è lentamente spostato verso un’altra parola chiave: derisking. Vuol dire diminuire il rischio nei rapporti, soprattutto commerciali, con Pechino, lasciando però dei canali di collaborazione aperti. La prima a usare ufficialmente l’espressione è stata la scorsa settimana, a Davos, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Parlava della collaborazione industriale, degli investimenti europei in Cina, di pratiche inique. Ma a Bruxelles sanno che un sistema di limitazione dei rischi con Pechino non può riguardare soltanto la reciprocità negli investimenti. C’è il tema della dipendenza dalla Cina per le materie prime del settore tecnologico, e ci sono problemi molto più articolati, che riguardano la catena di approvvigionamento e il commercio globale, dove Pechino nei decenni si è costruita una posizione dominante.

