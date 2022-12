Con l'Ucraina, o contro? Il sostegno a Kyiv in Ue è alto. In Italia entusiasma poco

A dieci mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, quasi tre quarti degli europei, il 74 per cento, approvano il sostegno dell’Ue a Kyiv, secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro. Un intervistato su tre dice di “approvarlo fortemente”. L’indagine – commissionata dal Parlamento europeo e condotta tra il 12 ottobre e il 7 novembre 2022 – fotografa un tasso di approvazione altissimo in Svezia (97 per cento), Finlandia (95 per cento), Paesi Bassi (93 per cento), Portogallo e Danimarca (92 per cento). Ma in Italia le cose vanno diversamente. Da noi si dice favorevole al sostegno all’Ucraina appena il 63 per cento degli italiani, ben al di sotto della media europea che si attesta al 74 per cento.

