Chi è Viktor Bout, Il trafficante di armi scambiato dagli Stati Uniti per Brittney Griner

Ex ufficiale dell'Armata rossa, a lui è ispirato il film "Lord of war". Dal 1992 si è messo in affari: nel suo catalogo Ak47, sistemi missilistici e una flotta di 60 aerei. Nel 2010 fu estradato in America. Ora Biden l'ha rilasciato in cambio della cestista

Bangkok. “A volte hanno bisogno di un freelance come me. Mi chiami demone, ma sono un demone necessario” dice Yuri Orlov, il personaggio interpretato da Nicolas Cage alla fine del film “Lord of war”. Quel demone è anche il personaggio di una Bangkok dove la possibilità di un pericolo, come un battito cardiaco irregolare, è imprevedibile. Demoni e personaggi, in posti come Bangkok a volte sono in carne e ossa, personaggi che vivono nell’ombra. Come Viktor Anatolyevich Bout, ex ufficiale dell’Armata rossa divenuto trafficante d’armi. Su di lui hanno scritto un libro, “Merchant of Death: money, guns, planes, and the man who makes war possible” e il libro ha ispirato il film “Lord of war”.