Sul campo di battaglia neanche il freddo sta con Putin

I chirurghi di Leopoli hanno portato a termine due trapianti di cuore, un trapianto di fegato e sei di reni senza luce, con una torcia. Il negoziato non c’è e mentre Kyiv ripete ai suoi cittadini di scappare dalle zone appena liberate perché sono le più esposte alle bombe russe sulle centrali energetiche, mentre chiede ai cittadini all’estero di rimanerci perché l’inverno sarà pericoloso per i civili, ragiona sul futuro della guerra sapendo che, sul campo di battaglia, la situazione è ribaltata. I soldati di Kyiv hanno 300 mila kit artici pensati per sopravvivere anche ai poli, i soldati di Putin non hanno neppure i kit di primo soccorso. Il “generale inverno” aveva salvato i russi da Napoleone e da Hitler perché i russi erano in difesa e le tempeste di neve penalizzavano quelli con le linee logistiche più lunghe e fragili (che questa volta sono i russi). Mosca ha cominciato la sua invasione totale il 24 febbraio e tre settimane dopo ha dovuto abbandonare il nord e le ambizioni sulla capitale perché nella colonna di mezzi lunga sessanta chilometri che marciava verso Kyiv le prime file avevano finito cibo e carburante, rischiavano di morire per ipotermia. Quella di Putin è una guerra di aggressione che non ha senso paragonare a quelle antiche in cui era la Russia l’aggredito.