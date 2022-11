Una Unione europea fondata sullo stato di diritto

Non esiste la solidarietà a metà. La lezione di Sergio Mattarella in Olanda

Il presidente della Repubblica è in Olanda, impegnato in incontri con le autorità di un paese che è tra i capifila dei cosiddetti “frugali”, cioè di quei paesi europei che rifiutano da sempre le proposte, soprattutto italiane, per iniziative che permettano di affrontare in modo solidale le emergenze economiche con interventi specifici dell’Unione europea. Ha colto l’occasione per sviluppare un ragionamento sulla natura dei rapporti intereuropei. “I valori che ci ispirano sono di pace, di benessere, di multilateralismo" – ha detto – aggiungendo che va perseguito l’obiettivo “di rendere sempre di più l’Unione una vera casa comune. L’Unione non è una comunità di meri interessi economici, ma di valori, di stato di diritto, di diritti umani, e tutto questo richiede una consapevolezza crescente”.