In Germania c'è stato un incendio in un rifugio di profughi ucraini. Probabilmente è doloso

C’è stato un incendio, probabilmente doloso, in un hotel in Germania che ospitava rifugiati ucraini scappati dalla guerra negli ultimi mesi. E’ successo a Gross Stroemkendorf, nel nord della Germania e nel land del Meclemburgo-Pomerania, uno di quelli dove l’estrema destra di Alternative für Deutschland è più forte: è il secondo partito e supera la soglia del 25 per cento di consensi. Tutti i quattordici profughi che vivevano lì sono scappati in tempo dalle fiamme e si sono salvati, non ci sono feriti. La maggior parte di loro è di origine ucraina, ma il centro era attivo dall’aprile del 2021 e ci vivevano anche pochi rifugiati di altre nazionalità. La polizia tedesca crede che nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno abbia appiccato volontariamente il fuoco al vecchio hotel perché alcuni giorni prima il gestore della struttura aveva trovato una grande svastica disegnata sopra il cartello che identificava il luogo come un rifugio per profughi della Croce Rossa. Aveva sporto una denuncia contro ignoti.

