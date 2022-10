Sesso e consenso in Spagna: “sì vuol dire sì” ora è legge

La Camera spagnola ha approvato in via definitiva il disegno di legge “in cui solo un sì è sì”, che prevede cioè che venga considerato uno stupro qualsiasi atto sessuale in cui una delle persone coinvolte non abbia dato il proprio consenso esplicito. Il silenzio non è più consenso in Spagna, non si può più desumere da un atteggiamento della vittima, e non serve nemmeno che ci siano state minacce o costrizioni contro l’aggredito. “D’ora in poi nessuna donna dovrà dimostrare che è stata usata violenza o intimidazione perché il consenso venga riconosciuto per quello che è”, ha detto Irene Montero, ministra dell’Uguaglianza del governo socialista guidato da Pedro Sánchez. La legge sul “sì vuol dire sì” è stata approvata a larga maggioranza: hanno votato contro i deputati del Partito popolare e l’estrema destra di Vox.

