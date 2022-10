La strage dell'asilo in Thailandia rivela il dramma sociale ed economico del paese

Panya Kamrab, ex poliziotto, ha fatto irruzione, armato, in una scuola. Ha ucciso almeno 34 persone, di cui 24 bambini. Dietro la tragedia si celano le contraddizioni di una nazione economicamente allo stremo, alle prese con la droga e in balia di un'autocrazia occulta, dove la pazzia e la violenza possono esplodere in qualsiasi momento