L'Onu, il gigante immobile

Costi, burocrazia e fallimenti delle Nazioni Unite. Cosa non torna nel potere della Russia in Consiglio di sicurezza

Mai più. Così si disse. Mai più conflitti mondiali. Mai più una tribuna pomposa, inutile, disarmata come la Società delle nazioni: nata alla fine della Grande guerra, assistette impotente al nascere di una guerra ancora più grande e sanguinosa. Mai più. O sta accadendo ancora? Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, dopo i proclami di Vladimir Putin, dopo il silenzio dell’Onu, l’organizzazione creata per far dimenticare “la vergogna delle nazioni”, la domanda è sulla bocca di tutti, delle anime kantiane che continuano a credere nella pace universale cosmopolita e degli autocrati delle steppe pronti a creare un deserto e chiamarlo pace. Il Palazzo di vetro che domina l’East River a Manhattan, quel monumento del razionalismo progettato da due monumenti dell’architettura come Oscar Niemeyer e Le Corbusier, è vuoto o meglio è pieno di voci chiocce, di chiacchiere inconsistenti, il brusio dei diplocrati, i burocrati di una impotente diplomazia. E’ davvero così? L’Onu che nessuno vuole e tutti invocano è solo una macina di soldi e privilegi?