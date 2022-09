Putin dà la cittadinanza a Edward Snowden. Più che un dispetto è una conferma

Il whistleblower non è un puro e ingenuo a caccia di segreti americani: per anni si è fatto proteggere dal regime russo per il quale ha contribuito a lavorare

Edward Snowden è da oggi cittadino russo per volere del presidente in persona, Vladimir Putin e questa decisione è al contempo un dispetto agli americani e una conferma. Snowden collaborava con l’Nsa, l’Agenzia per la sicurezza nazionale americana e nel 2013 consegnò al Washington Post e al Guardian migliaia di documenti dell’agenzia su un programma di sorveglianza di cittadini americani e stranieri, compresi alcuni capi di stato alleati. Fu accusato di spionaggio, il processo non si è mai tenuto perché Snowden è scappato, è passato per Hong Kong e poi si è sistemato in Russia dove ha ricevuto asilo politico, si è messo a lavorare per il governo russo, ha trovato una moglie e ha fatto un figlio.