Brava Amanpour su Raisi. La giornalista della Cnn rifiuta il velo

Le proteste stanno dilagando in Iran e le donne stanno bruciando i loro hijab dopo la morte avvenuta la scorsa settimana di Mahsa Amini, in seguito al suo arresto da parte della “polizia morale” e alle percosse che l’hanno mandata in coma. Mercoledì Christiane Amanpour, storico volto della Cnn, aveva programmato una intervista al presidente iraniano Ebrahim Raisi. Sarebbe stata la prima intervista in assoluto di Raisi sul suolo statunitense, durante la sua visita a New York per l’Assemblea generale dell’Onu. Dopo settimane di pianificazione e otto ore di installazione di apparecchiature per la traduzione, luci e telecamere, la Cnn era pronta. Ma non c’è stato nessun segno di Raisi. “Il presidente mi ha chiesto di indossare un hijab, perché sono i mesi sacri di Muharram e Safar”, racconta Amanpour. “Ho gentilmente rifiutato. Siamo a New York, dove non c’è legge o tradizione sul velo. Ho fatto notare che nessun precedente presidente iraniano lo ha richiesto quando li ho intervistati al di fuori dell’Iran”. E così l’intervista è saltata.

