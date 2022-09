Dallo Xinjiang a Taiwan. L'Ue fa di tutto per non irritare la Cina

La Commissione pubblica la sua proposta di divieto di commercializzare, sul mercato dell’Unione, i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, ma von der Leyen nel suo discorso non menziona i lavori forzati né la Cina come sfida al sistema europeo. Il viaggio del capo delle spie a Taiwan improvvisamente cancellato

Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, ieri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha citato una proposta di divieto di commercializzare, sul mercato dell’Unione, i prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che la regolamentazione, il cui testo è stato pubblicato in sordina nel pomeriggio di ieri sul sito della Commissione, sarebbe stata un elemento dell’importante discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, anche perché il ban sui prodotti del lavoro forzato era stato un passaggio del discorso dell’anno precedente: “Ci sono 25 milioni di persone là fuori che sono minacciate o costrette al lavoro forzato. Non possiamo accettare che siano costrette a fabbricare prodotti che poi finiscono in vendita nei negozi europei. Proporremo quindi di vietare l’ingresso sul nostro mercato di prodotti realizzati con il lavoro forzato”, aveva detto la presidente. Ma secondo diverse fonti, citare la proposta ieri, due settimane dopo la pubblicazione del report sui diritti umani violati dalla Cina nello Xinjiang da parte dell’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, avrebbe irritato la Cina. La proposta della Commissione infatti non cita mai direttamente né la Cina né lo Xinjiang, ma è molto chiaro a chi si riferisca (cotone, pomodori, componenti dei pannelli solari vengono soprattutto da lì). E’ ispirata al modello americano di divieto assoluto: vieta la commercializzazione e anche l’esportazione di certi prodotti fuori dall’Ue anche da parte di piccole e medie imprese, attraverso indagini sulla filiera produttiva la cui responsabilità sarà dei paesi membri. Ora sarà il Consiglio europeo a discutere della proposta, che avrà delle ripercussioni, ovviamente, sul mercato.