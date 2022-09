Elisabetta II è stata “la nostra maschera”

La monarchia costituzionale è la luce sopra la politica che risplende sul trambusto umano. Non essendo eletto dal voto popolare, il monarca non può essere inteso come rappresentante dei soli interessi della presente generazione. Il monarca è in un certo senso la voce della storia. Questo non vuol dire che re e regine non possano essere pazze, irrazionali, egocentriche, poco sagge. Ma devono la loro autorità e influenza al fatto che parlano per qualcosa di diverso dal presente e dai desideri degli elettori, qualcosa di vitale per la continuità. Il sovrano è una persona ordinaria, trasfigurata da un incanto che rappresenta non il potere politico ma l’autorità misteriosa di un’antica legge.

