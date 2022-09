Hunter Biden è il protagonista del primo film di Breitbart

Se nella campagna elettorale del 2016 le mail di Hillary Clinton erano state usate per minare la sua credibilità, nel 2020 il dispositivo populista-conservatore da usare contro i democratici per screditare Joe Biden è stato il computer portatile di suo figlio Hunter. Il figlio del presidente – o una persona che avrebbe usato il suo nome – aveva lasciato un portatile in un negozio del Delaware per aggiustarlo, senza poi tornare a ritirarlo. Avvertiti dal proprietario, gli agenti dell’Fbi erano arrivati per prenderlo in custodia.

