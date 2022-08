Il fragile Scholz, che piace sempre meno

La scarsa empatia, la reticenza sull’affaire “cum-ex”, il caso diplomatico con Israele: il cancelliere non ne azzecca una. I sondaggi parlano da mesi una lingua chiara: il governo non ha la fiducia dei tedeschi e lui è considerato inadeguato

Berlino. Non è passato neanche un anno dalla sua elezione, e il volo spiccato ad ali dispiegate da Olaf Scholz rischia di finire in picchiata. Il cancelliere non ne azzecca una e tutto quello che fa, anche le cose positive, si converte in negativo. La parola magica della sua campagna elettorale, che gli ha consegnato, anche se di misura, la vittoria sulla Cdu-Csu e lo ha issato a dicembre alla cancelleria, era “rispetto”. Una cultura del rispetto verso i cittadini, gli interlocutori e gli avversari. Un brutto scandalo dai contorni di thriller finanziario, e che potrebbe finire male per lui, lo mette ora alle strette e imprime alla parola rispetto il sapore di farsa. A peggiorare la sua immagine, ultimo della serie, un incidente diplomatico con Israele durante la visita a Berlino di Abu Mazen. In conferenza stampa, il leader palestinese ha accusato Israele di avere compiuto “50 olocausti” ai danni dei palestinesi, con Scholz imbarazzato ma impassibile accanto, che alla fine gli ha stretto pure la mano. Ne è nato un putiferio che ha costretto Scholz e il portavoce a metterci una pezza con dichiarazioni e tweet di distanziamento e condanna delle parole del leader palestinese.