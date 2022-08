Per Taiwan difendersi dalla Cina significa affilare gli aculei e chiudersi a riccio

In questi giorni di esercitazioni militari da parte delle Forze armate cinesi nello Stretto di Taiwan si è tornato a parlare della strategia del “porcospino”, o anche di “guerra asimmetrica”, in vista di una potenziale invasione di Pechino. Proposta per la prima volta nel 2008 dal professore William S. Murray dell’United States Naval War College, è stata adottata nel 2017 dall’allora capo delle Forze armate taiwanesi Lee Hsi-min, che la definì “Concetto di difesa globale”. Secondo questa strategia (che parte da un assunto: la Cina ha una superiorità militare schiacciante su Taipei) l’isola non deve avere come obiettivo sconfiggere il nemico sul campo di battaglia ma sfruttare le sue vulnerabilità e rendergli l’invasione il più difficile e costosa possibile, puntando a una sopravvivenza duratura per guadagnare tempo affinché arrivino aiuti esterni. “Un porcospino non deve essere più grande o più forte di un predatore per respingerlo. Ha bisogno solo di molti aculei affilati affinché sia troppo doloroso da tenere tra le mani”, scrive l’Economist per rendere il concetto della dottrina. Dottrina che è lo stesso esercito americano a consigliare, considerando prioritario il dispiegamento di armi difensive mobili e nascoste rispetto all’acquisizione di costosi caccia e sottomarini.

