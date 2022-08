Guardare trent'anni indietro per capire la crisi di oggi tra la Cina e Taiwan

Per molto tempo la Repubblica popolare cinese ha cercato di dissimulare i suoi obiettivi, e di mostrarsi agli occhi del mondo come la potenza responsabile in grado di essere la possibile alternativa alla guida americana dell’ordine mondiale. Negli ultimi vent’anni la sua crescita economica straordinaria è stata elogiata dagli economisti di mezzo mondo, sempre meno inclini a parlare delle violazioni dei diritti umani a cui si accompagnava. Il mercato cinese era l’unico per entrare nel quale aziende, multinazionali, piccoli imprenditori occidentali erano disposti a tutto: anche a considerare Taiwan effettivamente parte della Cina. Allo stesso tempo, l’idea di progresso occidentale veniva messo in ombra da una nuova ricchezza che Pechino promuoveva tra i paesi in via di sviluppo: quella con “caratteristiche cinesi”.

