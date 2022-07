La passeggiata di Assad ad Aleppo e cosa succede quando prevale la “fatica” occidentale

Bashar el Assad, presidente della Siria, è stato ad Aleppo una decina di giorni fa, la sua prima visita da quando la città è stata ripresa dal regime, alla fine del 2016, con l’aiuto della forza aerea russa e delle milizie sostenute dall’Iran. Assad ha fatto una passeggiata con la sua famiglia – sua moglie Asma, due figli e una figlia: tutti eleganti, tutti sorridenti – nei famosi mercati coperti di Aleppo che ufficialmente sono “in restauro” ma che sono in macerie a causa della guerra cosiddetta “della riconquista”. Il dittatore ha poi inaugurato una centrale elettrica rimessa in funzione (dagli iraniani) dicendo orgoglioso che questo sito è in grado di produrre 200 megawatt di elettricità: nel 2012, prima che Assad iniziasse la guerra contro il suo stesso popolo, ne produceva 1.000.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE