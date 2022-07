Cosa si scopre in un pomeriggio in Mozambico inseguendo Mattarella

Maputo, Mozambico. Il tetto è sfondato e le finestre non ci sono più, strappate dai rampicanti o dalle magnolie che ormai spuntano dal tetto, diresti che non c’è più nulla da salvare se non fosse che al tramonto gli azulejos cominciano a brillare, sono ovunque e di un turchese che lascia senza fiato. Appena atterrato a Maputo mi sono fatto portare davanti a Vila Algarve, in questa casa abbandonata José Craveirinha scrisse “possono metterci in ginocchio / ma non possono farci inginocchiare”, erano versi molto amati da Amelia Rosselli, venne arrestato e torturato qui dai servizi segreti nel 1965, il carcere non lo piegò e il Mozambico fu presto liberato, con tanto di zappa e kalashnikov nella bandiera. Una ragione in più per esserci venuto.

