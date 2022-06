Un doc indaga la stagione più splendente della gauche (e noi viviamo com'è diventata)

Parigi. C’è stata un’epoca, non molto lontana, in cui il Partito socialista francese (Ps) incarnava la social-democrazia, il riformismo, il sogno europeo, l’exception culturelle, un’epoca in cui i suoi esponenti, guidati da François Mitterrand, indicavano alla Francia la strada per un futuro radioso, pieno di speranze, e non dovevano accodarsi a un tribuno euroscettico e filorusso per provare a sopravvivere politicamente.

