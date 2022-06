L'altra Ucraina. 1936, quando le sorti dell'Europa si giocavano in Spagna

Alle elezioni politiche il Fronte popolare era stato miracolato. A sorpresa, contro ogni aspettativa, a dispetto di tutti i sondaggi. Un po’ come Zelensky che nel 2019 si era visto eleggere presidente al ballottaggio col 73 per cento dei voti. La sinistra spagnola nel 1936 aveva ottenuto 263 deputati (151 repubblicani, 88 socialisti, 14 comunisti, 10 indipendenti di sinistra). La destra ne aveva ottenuti 156 (101 al Ceda, la Confederazione spagnola delle destre autonome, ultracattolica, 15 Carlisti, 13 monarchici di Calvo Sotelo, 27 indipendenti). In mezzo stavano 54 centristi. Che però non contavano nulla perché la sinistra aveva la maggioranza assoluta da sola, malgrado che in termini di voti fosse risultata quasi pari alla destra (4.700.000, pari al 47 per cento), contro 4.500.000, pari al 46 per cento). La destra, che era sotto choc per la sconfitta inattesa, cominciò subito a tramare un colpo di Stato, sondando i generali. Veniva naturale: di golpe e dittature militari la Spagna ne aveva conosciute diverse negli anni precedenti. Finì in una guerra civile feroce e sanguinosa. A cui erano appese le sorti di tutta l’Europa.

