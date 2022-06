Sulle armi Biden non può far altro che riprendere la via dell'impossibile conciliazione

L’America ha scelto da sola la propria infezione: non è con suppliche o flebili regolamentazioni che potrà guarirsi. Ma producendo degli scarti nella definizione dell’etica e del diritto che per ora non sono visibili all’orizzonte

Per dare le dimensioni del problema, quella di Uvalde non è l’ultima strage che ha macchiato l’America a colpi d’arma da fuoco. Meno pubblicizzate in quanto emotivamente meno mediatiche, dal 24 maggio a oggi ci sono state altre 20 sparatorie con vittime in giro per l’America, inclusa quella di Tulsa, Okahoma, che ha lasciato a terra in un centro medico 4 vittime casuali e lo stesso sparatore.