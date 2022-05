I russi arrivano a Severodonetsk prima dei lanciarazzi americani

Mosca ha fatto lo stesso errore due volte, non la terza. Adesso bisogno rincorrere Putin: La Casa Bianca promette l'arma più preziosa per Kyiv

“In trincea ci si divide una tanica d’acqua, un sacco con il pane e una scatola di barrette proteiche ogni due giorni, in dieci. Ma l’ultima settimana è diventato impensabile fare avanti e indietro dalle prime linee, troppo pericoloso”. Kostyantyn ha combattuto a Lyman fino a mercoledì, adesso la città è dei russi e sventola la loro bandiera. Alla domanda su quanti suoi compagni siano morti, come qualsiasi soldato ucraino, non può rispondere. Ogni colpo sparato da uno di loro è un sacrificio. Perché significa segnalare la propria posizione al nemico che poi risponderà potendo gettare contro di loro più munizioni e contando su armi che possono coprire distanze superiori – lo farà da lontano, rimanendo più protetto.