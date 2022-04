Soldi in cambio del silenzio su Khashoggi: ecco l'accordo fra Erdogan e i sauditi

Si è conclusa venerdì con l’umrah, il pellegrinaggio alla Kaaba della Mecca, la storica visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Arabia Saudita. Storica perché era dal 2018 che i due paesi avevano ridotto ai minimi termini le relazioni economiche e politiche per via dell’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Erdogan ha incontrato il re Salman bin Abdulaziz al Saud e il principe ereditario Mohammed bin Salman, con cui ha discusso di guerra in Ucraina e dell’accordo sul nucleare iraniano, ma soprattutto di denaro. Tanto denaro, una cifra compresa fra i 10 e i 20 miliardi di dollari che i sauditi sono pronti a versare nelle casse semivuote dei turchi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE