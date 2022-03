In Germania i talk show non danno spazio al putinismo. E nessuno urla o schiamazza

Berlino. Immaginate di essere davanti a un interlocutore che prima vi racconti tutto quello che sta succedendo in Ucraina, senza esprimere giudizi, e che solo alla fine della lunga presentazione vi dica da che parte sta. Il tedesco, la lingua di Goethe, è un po’ così. La tendenza a mettere il verbo in fondo alla frase lascia chi ascolta in sospeso fino alla fine. Di conseguenza interrompere chi ci sta davanti, oltre che maleducato, è controproducente: si rischia infatti di non capire dove la controparte vuole arrivare. Oppure, chissà, è tutta una questione di temperamento. Sta di fatto che in Germania di regola non si alza la voce, non si urla e non si piange: men che meno in televisione. Meine Damen und Herren, benvenuti nel mondo dei talk show tedeschi. Anche nella Repubblica federale i canali televisivi stanno dando molto spazio alla crisi tra Mosca e Kyiv: l’interesse è forte, forse anche più che in Italia. I motivi non mancano: le strette relazioni commerciali con Mosca, la presenza di un’ampia comunità russofona in Germania (non solo badanti ma anche numerosi vice oligarchi, milionari di seconda fila che fanno incetta di immobili di pregio), la maggiore vicinanza geografica ai due paesi in guerra.

