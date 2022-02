A caccia del nazista

Il memoriale e museo di Auschwitz, luogo imprescindibile della nostra memoria e uno dei posti in cui si può comprendere meglio la storia e la tragedia del nazismo, ieri ha pubblicato questa dichiarazione: “Questa mattina la Russia ha attaccato l’Ucraina. Questo atto di barbarie sarà giudicato dalla storia e i suoi attori anche, speriamo, dalla Corte internazionale di giustizia. Poiché noi siamo qui, nel memoriale del campo di Auschwitz-Birkenau, non possiamo rimanere in silenzio mentre ancora una volta delle persone innocenti sono uccise a causa di una folle megalomania pseudoimperialista. Diamo la nostra solidarietà totale ai cittadini dell’Ucraina libera, indipendente e sovrana e ai russi che hanno il coraggio di opporsi a questa guerra. In questo momento, il mondo democratico e libero deve dimostrare di aver imparato la lezione della passività adottata negli anni Trenta. Oggi è chiaro che ogni sintomo di indifferenza è un segno di complicità”.



