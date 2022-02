L'obiettivo è fare sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky, dice Draghi

Con la Russia "occorre mantenere il dialogo il più possibile aperto", dice il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio Europeo informale a Bruxelles dedicato alla crisi tra Russia e Ucraina. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una telefonata che abbiamo avuto ieri, ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con il presidente Vladimir Putin, di vedere se l'Italia avrebbe potuto aiutarlo, su questo fronte. La stessa richiesta - continua - è stata rivolta ad altri attorno al tavolo di oggi. Non sarà facile, ma l'obiettivo è quello: far sì che Putin e Zelensky si siedano attorno allo stesso tavolo. Tutti i canali bilaterali di dialogo, la Nato, l'Osce, il formato Normandia vanno utilizzati con la massima determinazione". Draghi ha confermato che è previsto un suo incontro con Putin nel corso di una prossima visita a Mosca, che dovrebbe avvenire "nei prossimi giorni", e che in queste ore si sta lavorando per organizzarlo.