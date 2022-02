Un giorno di ordinaria follia democratica in Spagna salva la riforma del lavoro

Il governo dopo aver approvato la svolta normativa con un decreto in scivolata ha avuto difficoltà a trovare i voti per confermarla in Parlamento, ma tutto si è risolto grazie a un inaspettato colpo di scena

Tradimenti, alleanze innaturali, sviste clamorose, errori fatali. Giovedì sera, in occasione del voto del Parlamento spagnolo sulla cruciale riforma del lavoro, il premier socialista, Pedro Sánchez, ha di nuovo mostrato quanto sia fortunato quando azzarda acrobazie numeriche. Lo è stato nel 2018 quando, con una mozione di censura, ha rovesciato il governo Rajoy. Lo è stato un’altra volta, nel 2020, quando è ridiventato premier con solo due voti di margine: in quell’occasione l’unico deputato del movimento ¡Teruel Esiste!, il cui voto a favore era determinante, prima era stato tenuto al riparo dai canti delle sirene in una località segreta e poi aveva ricevuto una scorta per le minacce ricevute. E ora lo è stato di nuovo, nel voto per confermare o abrogare la riforma del lavoro varata per decreto a dicembre, alla cui approvazione è vincolato lo sblocco delle prossime tranche miliardarie del Recovery Fund europeo.