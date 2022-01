Cos'è il reato di "seditious conspiracy" imputato a una milizia americana che attaccò il Congresso

Giovedì i procuratori del dipartimento di Giustizia americano che indagano sull’irruzione al Congresso del 6 gennaio 2021 hanno incriminato undici membri di una milizia del reato di seditious conspiracy. Si tratta di un’incriminazione rara e grave e potremmo a un dipresso tradurla come: congiura con il fine di sedizione. C’è seditious conspiracy quando due o più persone negli Stati Uniti cospirano per “rovesciare, reprimere o distruggere con la forza” il governo americano, o per fargli guerra, o per opporsi con la forza e cercare di impedire l’esecuzione di qualsiasi legge. In caso di condanna la pena arriva fino ai venti anni di carcere. Si tratta di un’escalation significativa nelle indagini, che finora hanno portato all’arresto di più di settecento persone. Gli undici uomini incriminati appartengono agli Oath Keepers, una milizia formata soprattutto da ex veterani delle Forze armate e della polizia che dichiara di voler proteggere la Repubblica americana – secondo però la sua interpretazione. La milizia crede che Joe Biden sia un usurpatore e che l’uso della forza per raddrizzare questo tipo di situazioni sia giustificato e tra gli undici c’è anche il leader, Stewart Rhodes. In molti ricorderanno gli Oath Keepers spiccare in mezzo alla folla del 6 gennaio perché si muovevano in formazione come se si fossero esercitati assieme. L’incriminazione dei procuratori contro la milizia è pubblica e contiene informazioni interessanti.

