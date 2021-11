Il flirt influencer-politica è già realtà in El Salvador, con “l'imperatore” Bukele

Il flirt tra influencer millennial di Instagram e istituzioni politiche è sempre più intenso. A volte a muovere i primi è puro attivismo, a volte è la voglia di vivacizzare le interazioni sul proprio profilo, a volte le due cose vanno insieme, ma molto difficilmente tutto questo può sfociare in una campagna elettorale. Le ragioni sono semplici. Regola numero uno della “Politica Netflix” (quella degli influencer che intervengono di frequente nel dibattito pubblico): esistono solo battaglie specifiche tra cui scegliere, non si subisce un palinsesto deciso da altri come con la televisione generalista, si decide cosa guardare come davanti all’interfaccia di Netflix. A differenza che in un partito, qui nessuna battaglia te ne impone un’altra. Se hai a cuore la causa della deforestazione, non devi necessariamente saper mettere due parole in fila sul caporalato. Se ti batti per un linguaggio più inclusivo, non serve che tu abbia una posizione sulle pensioni. Anzi, meglio se non ce l’hai: le pensioni non sono affatto sexy su Instagram. Non ci si aspetta una visione organica, non ci si associa a un partito, non si fa politica ma attivismo. Chi governa però non si può occupare solo di due o tre questioni selezionate dal menù, gli influencer lo sanno e per questo molto difficilmente farebbero a cambio di ruolo.

